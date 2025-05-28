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Ткачик Олеся
В России устроили истерику на фоне налета украинских дронов. Известно, что этой ночью в РФ прилетело 296 украинских беспилотников, что ужасно не понравилось захватчикам.
Россия
В частности, первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации России Владимир Джабаров заявил, что западным лидерам, критикующим действия Москвы, следует внимательнее следить за ситуацией с атаками украинских беспилотников.
При этом Джабаров предположил, что если поднять эту тему на уровне Совета Безопасности ООН, Трамп может изменить свою оценку ситуации и по-другому посмотреть на роль России в войне. Он также напомнил, что американский лидер недавно обвинил Москву в ошибках и предсказал для нее тяжелые последствия.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Джабаров также заявил о том, что война в Украине может прекратиться в течение месяца, правда для этого Запад должен просто перестать поставлять оружие Киеву.
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