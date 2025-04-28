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В РФ уже рассказали, каким образом Украина «нарушит» новое путинское перемирие

В России уже анонсировали серию ударов от Украины во время перемирия

сегодня, 18:09
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Ткачик Олеся

В России ожидают якобы провокации со стороны Украины во время празднования 80-й годовщины победы во Второй мировой войне. В частности, такие действия предположили, как вероятны, депутат Госдумы страны-агрессора, член парламентского комитета по безопасности Михаил Шеремет.

В РФ уже рассказали, каким образом Украина «нарушит» новое путинское перемирие

Госдума РФ

Как сообщила пресс-служба Кремля, президент РФ Владимир Путин объявил о введении временного перемирия по гуманитарным соображениям: боевые действия со стороны российских войск должны быть прекращены с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая по московскому времени.

Шеремет заявил, что для президента Владимира Зеленского эти даты и само перемирие якобы не имеют никакого значения. По его словам, Президент Украины якобы "изменил памяти предков" и "целенаправленно уничтожает украинский народ".

Депутат Госдумы также высказал предположение, что, несмотря на публичные заявления о поддержке перемирия и стремлении к миру, украинская сторона якобы "тайно планирует провокации и удары по гражданской инфраструктуре с применением западного вооружения".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин объявил, что Москва вводит "перемирие" на войне в Украине к 80-летию Дня победы. По словам российского диктатора, "все боевые действия останавливаются" в период с 8 по 10 мая. При этом эксперты считают, что Путин объявил перемирие по двум причинам. Во-первых, он хочет обезопасить гостей, которые приедут праздновать 9 мая в Москву от актов мести ВСУ. Во-вторых, произвести ротацию военных на фронте и подготовиться к новому наступлению.

В свою очередь, военные добавляют, что россияне не соблюдают перемирие и не планируют этого делать в будущем. Они убеждены, что время РФ использует для накопления необходимых сил и ресурсов для продолжения боевых действий.




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Источник: https://tass.ru/politika/23806263
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