В РФ в огне большой оборонный институт: какие проблемы могут начаться в росармии

Пожар вспыхнул в Хотьково Московской области. Там горит большой исследовательский институт. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают местные Telegram-каналы.

В Подмосковье горит крупный завод. Фото из открытых источников

Пожар произошел на территории центрального научно-исследовательского института специального машиностроения сегодня утром.

Дым от пожара был замечен в разных районах города. Очевидцы сообщают, что огонь охватил цех, где проводят испытания. Однако российские МЧСники утверждают, что якобы загорелся утеплитель, пострадавших нет.

Стоит отметить, что центральный научно-исследовательский институт специального машиностроения в Хотьково — крупное предприятие в области проектирования и производства конструкций из полимерных композитных материалов для ракетно-космической техники, нефтехимического машиностроения, транспортной, энергетической и других отраслей.

На предприятии осуществляют конструкторские и технологические разработки: сосуды и баллоны высокого давления; сетчатые конструкции; корпуса транспортных и пусковых контейнеров раструбы; специальные стеклопластиковые изделия; амортизаторы; методы изготовления конструкций; стендовое и испытательное оборудование для отработки изделий.

На этом предприятии производят детали для российских космических ракет-носителей "Протон" и "Ариан". В сети также отмечают, что институт разработал композиционные материалы и контейнер для ракетного комплекса "Тополь", ракеты которого могут нести ядерный заряд.

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