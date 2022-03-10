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В РФ вместо McDonalds будет сеть ресторанов У дяди Вани

На месте McDonalds спикер Госдумы РФ Володин видит сеть заведений российского фаст-фуда

сегодня, 13:24
Автор:

Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", западные санкции продолжают делать свою работу. Все больше известных во всем мире западных брендов и компаний прекращают свое сотрудничество с Россией и покидают российский рынок из-за войны РФ против Украины. В итоге, даже спикеру Госдумы РФ Вячеславу Володину приходится оправдываться. Рассказывая, что в том, что западные компании уходят из российского рынка нет ничего плохого, а только сплошной позитив.

В РФ вместо McDonalds будет сеть ресторанов У дяди Вани

Вячеслав Володин. Фото: из открытых источников

Так, комментируя решение известной сети McDonald's приостановить работу на территории России Вячеслав Володин отмети, что пусть убираются, а на их месте сразу же откроется новая отечественная сеть быстрого питания "У дяди Вани" и таким образом будут сохранены все рабочие места, а цены на питание будут ниже.

"McDonalds – 100% российское сырье. Заявили, что закрываются. Ну и хорошо, закрывайтесь. Только завтра там уже должен быть не McDonalds, а "У дяди Вани", – отметил Володин.

Отметим, McDonalds не единственный из известных ресторанов быстрого питания, где заявили о приостановке своей работы в России. KFC и Pizza Hut, тоже закрывают свои российские заведения, тем самым они поддерживают весь цивилизованный мир в осуждении войны в Украине. Бизнес уходит из территории РФ, инвестиции заканчиваются. Санкции подкосили и прирезали экономику страны-агрессора. Теперь Кремль боится безработицы и готов позориться до последнего, имитируя контроль над ситуацией.

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