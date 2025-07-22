В РФ внезапно умерла университетская подруга Путина: что с ней произошло

Ирина Подносова, занимавшая должность главы Верховного суда России, умерла в Москве в возрасте 71 года после продолжительной болезни. Об этом сообщает The Moscow Times, ссылаясь на источники в прокремлевских СМИ. Это уже вторая подряд смерть на этом посту за последние два года — в 2024 году умер Вячеслав Лебедев, руководивший судом с 1991 года.

Ирина Подносова (фото из открытых источников)

Подносова была назначена главой Верховного суда в апреле прошлого года по предложению Владимира Путина. Ее считали человеком, приближенным к высшему руководству Кремля: он учился вместе с Путиным и нынешним председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным на юридическом факультете Ленинградского государственного университета.

Оппозиционное издание "Медуза" отмечало, что Подносова оказала влияние в российской судебной системе прежде всего благодаря связям, а не исключительным профессиональным способностям. В интервью она неоднократно упоминала Путина, характеризуя его в студенческие годы как "достаточно невзрачного человека".

Ее смерть пополнила список загадочных смертей среди представителей российской властной элиты и бизнесменов, что лишь усугубляет предположение о внутренней борьбе в высших кругах российских властей.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в РФ скончалась популярная актриса советского кино. 22 марта стало известно о смерти 85-летней звезды советского кино и вдовы популярного российского актера Андрея Миронова – Ларисы Голубкиной.

Как сообщают российские медиа, в последние годы актриса тяжело болела. В октябре 2024 года врачи диагностировали у нее злокачественное заболевание системы крови, после чего ей был назначен паллиативный уход. Из-за болезни Голубкина потеряла способность самостоятельно передвигаться и пользовалась инвалидной коляской. Она также имела проблемы со слухом и зрением и постоянно находилась под наблюдением сиделки.