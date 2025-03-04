В РФ вновь пламя и взрывы: где есть жаркие прилеты

Как передает портал "Комментарии", российские паблики сообщают, что в российской Сызрани Самарской области беспилотники атаковали НПЗ.

Удар по НПЗ. Фото: из открытых источников

По информации телеграмм-канала SHOT, жители Сызрани сообщили о взрывах в районе местного НПЗ. По предварительным данным, российская система ПВО якобы сбила несколько воздушных целей.

"Местные жители рассказали, что в районе Сызранского НПЗ слышны взрывы и стрельба. В общем очевидцы слышали от 3 до 5 громких звуков и видели несколько ярких вспышек в небе. Предварительно, ВСУ попытались атаковать нефтезавод", – говорилось в сообщении.

Местные жители утверждали, что от взрывной волны качались окна в рамах. Пока что официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Интересно, что неопознанные беспилотники 16 марта 2024 года уже атаковали два нефтеперерабатывающих завода в Самарской области РФ, после ударов на предприятиях произошли пожары. Первый дрон атаковал территорию нефтеперерабатывающего завода в Сызрани. Там начался пожар.

В то же время несколько других дронов атаковали Новокуйбышевский НПЗ.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 24 февраля беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины нанесли удар по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу в России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ подтвердивший атаку.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина подтвердила совместную операцию Сил беспилотных систем, ГУР МО Украины и других подразделений Сил обороны в Краснодарском крае и временно оккупированном Крыму. В ночь на 26 февраля украинские военные ударили по НПЗ и аэродромам. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.



