В РФ вновь жаркий прилет: какой НПЗ в этот раз не уберегли россияне

В ночь на 14 марта беспилотники нанесли удар по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу в Красонодарском крае РФ. Информацией активно делятся местные жители в пабликах.

Дроны ВСУ ударили по заводу в Туапсе. Фото из открытых источников

Как отмечают в Telegram-каналах, что местные жители слышали около десяти громких взрывов, которые произошли на территории НПЗ около 03:00 по местному времени. И уже якобы после этого в городе сработала сирена воздушной тревоги, а "в районе предприятия началось возгорание".

Местные жители публикуют в сети фото и видео горящего НПЗ.

Согласно сообщениям Telegram-канала Mash, взрывы вызвали пожар на территории Туапсинского НПЗ. По данным российского ресурса, на территории предприятия пожар "из-за падения обломков сбитого БПЛА".

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил атаку на НПЗ и сообщил о возгорании "одного из резервуаров с бензином".

"Площадь пожара – более тысячи квадратных метров", – заявил Кондратьев.

Читайте также на портале "Комментарии" — в феврале экспорт российского дизельного топлива в африканские страны снизился почти вдвое – до 684 тыс. т против 1,27 млн т в январе.

Это может быть связано с атаками украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы, что привело к авариям и остановке производства. Также на 41% сократились поставки в Бразилию, а экспорт в страны Южной Америки уменьшился до нуля. Турция, которая остается крупнейшим рынком для российского дизеля, получила на 12% меньше — 1,13 млн т. Общий морской экспорт дизеля из России снизился на 15% — до 3,13 млн т. Из-за аварий после атак дронов в феврале в России простаивали мощности на 3,5 млн т нефти.

Из-за аварий после атак дронов в феврале в России простаивали мощности на 3,5 млн т нефти.



