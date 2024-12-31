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В РФ все плохо с деньгами на войну: от решения Путина будет плакать каждый россиянин

России не хватает денег на то, чтобы вести войну в Украине, поэтому Путин спешит, чтобы ее завершить

сегодня, 10:47
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Ткачик Олеся

Кремлевский диктатор Владимир Путин, вероятно, постарается закончить войну в Украине до конца 2025 года. Это связано с серьезными экономическими проблемами, которые начнутся в России уже летом 2025 года. Кроме того, возможная мобилизация может усилить социально-политическое напряжение в стране, отметил в эфире Freedom кандидат экономических наук, главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс.

В РФ все плохо с деньгами на войну: от решения Путина будет плакать каждый россиянин

Владимир Путин

По его словам, ключевым фактором становится Фонд национального благосостояния (ФНИ), который в настоящее время используется для покрытия дефицита российского бюджета. Принятый на 2024 год бюджет России подразумевает дефицит в 3,3 трлн рублей. Ликвидная часть ФНД, составляющая около 5–5,5 трлн рублей, может быть почти исчерпана уже к середине 2025 года.

"Бюджет России, принятый на текущий год, несет в себе цифру разрыва между доходами и расходами в 3,3 трлн рублей. Ликвидная часть Фонда национального благосостояния оценивается примерно в 5–5,5 трлн рублей. Если оттуда заберут 3,3 трлн. рублей, он сократится наполовину, если не больше. Соответственно этого ресурса может хватить только на половину 2025 года", — пояснил экономист.

Иван Усс также обратил внимание на возможность национализации сбережений граждан. По его словам, из-за высокой учетной ставки россияне активно сохраняют средства в банках, и совокупный объем таких сбережений достигает около 56 трлн рублей.

"По разным оценкам, там уже около 56 трлн рублей. Поэтому вполне возможно, что в российских банках эти деньги будут национализированы. Такая вероятность очень велика", — подытожил Иван Усс.

Экономическая нестабильность в сочетании с внутренним напряжением может стать ключевым фактором, подтолкнувшим Кремль к поиску путей завершения войны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин отверг предложение Трампа по завершению войны в Украине.




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Источник: https://uatv.ua/uk/u-2025-rotsi-rosiya-mozhe-vidchuty-gostru-nestachu-koshtiv-dlya-vijny-proty-ukrayiny-ekonomist/
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