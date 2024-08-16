Бывший лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предсказал вторжение Украины на территорию Курской области еще в 1998 году, на это факт обратила внимание "Парламентская газета".

Владимир Жириновский

Российское издание напомнило, что в 1997 году между Россией и Украиной был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, ратифицированный Госдумой в декабре 1998 года. Согласно документу, стороны обязывались соблюдать права и свободы граждан, выполнять взятые на себя международные обязательства и принимать законы для обеспечения безопасности, говорится в тексте.

Однако, как пишут росСМИ, у договора были противники, в том числе Жириновский. В частности, он называл его "антироссийским антигосударственным актом, когда повторились события декабря 1991 года, когда Верховный Совет ратифицировал договор о создании СНГ", а ЛДПР не голосовала за принятие документа.

"Сегодня вы совершили четвертый раздел российского государства. Украина войдет в НАТО, и натовские войска будут стоять под Курском и Смоленском", — сказал тогда Жириновский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ВСУ начали операцию в Курской области еще 6 августа. За десять дней они захватили более 1 100 км² Курской области, в плен были взяты как минимум 2 тысячи российских военных. Среди них оказались "жирные фигуры", вероятно, именно поэтому Москва обратилась к Киеву с запросом об обмене пленными.

В то же время, есть мнение, что диктатор Путин уже немного приходит в себя после Курского позора, и готовит регион к обороне. Менять захваченные российские территории на оккупированные территории на Донбассе он якобы не хочет.



