В России упомянули контроверсионную книгу "Азбука секса", написанную в соавторстве основателем ЛДПР Владимиром Жириновским и автором Владимиром Юровицким. Один из разделов этого издания, давно ставшего библиографической редкостью, посвящен теме сексуального поведения во время будущих космических экспедиций.

Владимир Жириновский

В частности, российский блоггер Николай Островский обратил внимание на фрагмент, в котором рассматриваются вероятные сценарии сексуальной жизни в условиях замкнутого космического пространства.

Авторы книги утверждали, что на первых этапах освоения космоса астронавты могут быть вынуждены прибегать к мастурбации и однополым отношениям. По их мнению, "традиционный гетеросексуальный секс" в космосе будет возможен лишь на более поздних этапах развития цивилизации за пределами Земли.

Также в книге говорится, что к космическим миссиям должны привлекаться исключительно физически крепкие, сексуально активные мужчины, которых невозможно обеспечить женским сопровождением. В то же время, авторы предположили, что в случае привлечения женщин в такие экспедиции, их может ожидать роль так называемых "сексесс" — женщин, которые должны удовлетворять сексуальные потребности всей колонии без ограничений.

Жириновский и Юровичский подытожили, что в подобных условиях на женщин будет возлагаться "особая ответственность за стабильность микросоциума".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что заместитель председателя Государственной думы страны-агрессора России Борис Чернышев заявил, что в заметках Владимира Жириновского нашел прогноз на 2025 год. В частности, Чернышев заявил, что на одном из листов Жириновский записал: "2025 — объединение русского мира в пределах СССР как минимум, в пределах славянского мира как максимум в 2040 году".



