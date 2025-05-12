Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
В Госдуме РФ устроили истерику по поводу действий Вооруженных Сил Украины в Донецкой области.
Госдума РФ
В частности, как заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий, ВСУ якобы стягивают под Красный Лиман, Славянск, Краматорск подразделения, которые проходили обучение во Франции, Англии и Чехии.
Также он заявил, что ВСУ атакуют на Купянскому направлении в Харьковской области.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что главной задачей на лето для Москвы является ключевая украинская агломерация в Донбассе — Константиновка-Дружковка-Краматорск-Славянск, говорит военный Кирилл Сазонов.
Но, подчеркивает он, именно вот этот порядок движения с юга не север становится все более спорным. При этом противник не прекращает свои активные штурмовые действия в районе Покровска. Результата ноль, кроме ежедневных минусов по личному составу и технике, рассказывает военный.
Новости