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В РФ взвыли из-за военных ВСУ, которые прошли обучение за рубежом: куда их перебросили

В Госдуме истерика из-за того, что ВСУ укрепили оборону Донецкой области профессиональными военными

сегодня, 12:03
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Ткачик Олеся

В Госдуме РФ устроили истерику по поводу действий Вооруженных Сил Украины в Донецкой области.

В РФ взвыли из-за военных ВСУ, которые прошли обучение за рубежом: куда их перебросили

Госдума РФ

В частности, как заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий, ВСУ якобы стягивают под Красный Лиман, Славянск, Краматорск подразделения, которые проходили обучение во Франции, Англии и Чехии.

"Сегодня для ВСУ и Зеленского складывается не очень хорошая картина. Они пытаются локализовать те крупные потери, которые являются политически и географически очень важными. Поэтому под Красноармейск, Красный Лиман, Славянск, Краматорск больше посылают те подразделения, которые проходят обучение во Франции, в Англии, в Чехии, они сегодня пребывают на линии боевых столкновений", — заявил российский депутат.

Также он заявил, что ВСУ атакуют на Купянскому направлении в Харьковской области.

"Сегодня Сырский и его командиры, не понимая, как наши солдаты будут наступать, идут в наступление на Купянском направлении, чтобы не быть перед Западом вообще структурой, которая сегодня потеряла систему управления", — добавил депутат Госдумы страны-агрессора.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что главной задачей на лето для Москвы является ключевая украинская агломерация в Донбассе — Константиновка-Дружковка-Краматорск-Славянск, говорит военный Кирилл Сазонов.

Но, подчеркивает он, именно вот этот порядок движения с юга не север становится все более спорным. При этом противник не прекращает свои активные штурмовые действия в районе Покровска. Результата ноль, кроме ежедневных минусов по личному составу и технике, рассказывает военный.




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Источник: https://tass.ru/armiya-i-opk/23914933
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