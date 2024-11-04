В РФ задержали на взятке друга Кадырова, знающего о схемах в Чечне: что происходит

В России задержан на взятке заместитель командующего тылом Росгвардии Мирза Мирзоев. Как отметил политолог Вадим Денисенко, именно это задержание может быть важным для Украины.

Мирза Мирзоев

Во-первых, говорит Денисенко, это серьезный колокольчик для руководителя Росгвардии Золотова, который в свое время являлся руководителем охраны диктатора Владимира Путина, а затем возглавил Росгвардию. Решение об аресте такого уровня не могло быть не согласовано с Путиным. Как и в случае арестов в Минобороны, добро на эти действия дал лично Путин, отметил эксперт.

"Пока мы не понимаем, будет ли этот арест единичным (Мирзоев может дать показания на всю верхушку Росгвардии и дальше просто всех будут держать в страхе) ФСБ пойдет по схеме МО и будет задержан десяток генералов. Но, как бы то ни было, руководители Росгвардии точно сейчас испуганы", — считает Денисенко.

При этом политолог напомнил, что кадыровская армия формально входит в Росгвардию, а Золотов считается другом главы Чечни Рамзана Кадырова.

"Этот арест, особенно, если упомянуть предыдущую должность Мирзоева (зам по тылу Южного округа Росгвардии) имеет все шансы предоставить ФСБ информацию об аферах в Чечне. Это не означает, что дальше эта информация пойдет, но принцип ФСБ, сформированный еще Андроповым, сводится к тому, что страх ожидания важнее самого ареста", — отметил Денисенко.

По его мнению, причины всех арестов среди силовиков это попытка навести определенный экономический порядок и уменьшить уровень коррупции и демонстрация народа "борьбы" с коррупцией.

Денисенко считает, что Путин создает модель, при которой замазывается в грязь генералитет. Главная задача этого процесса – сделать невозможным создание "групп влияния", которые могли бы, хотя и очень теоретически, подумать когда-то о перевороте.

"Все эти аресты 100% не коснутся лично Золотова или Кадырова. Но они нужны исключительно для того, чтобы и эти два персонажа, и собственно элиты начали бояться. После выборов Путин сменил правила игры, обнулив все предварительные договоренности с элитами. Теперь он в очередной раз демонстрирует, что неприкосновенных нет. Собственно страх элит – это базовая задача внутренней политики Путина сегодня", — добавил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Кадыров пригрозил отправить в Украину тысячи чеченцев.



