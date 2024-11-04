В РФ задержали на взятке друга Кадырова, знающего о схемах в Чечне: что происходит

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
В России задержан на взятке заместитель командующего тылом Росгвардии Мирза Мирзоев. Как отметил политолог Вадим Денисенко, именно это задержание может быть важным для Украины.
Мирза Мирзоев
Во-первых, говорит Денисенко, это серьезный колокольчик для руководителя Росгвардии Золотова, который в свое время являлся руководителем охраны диктатора Владимира Путина, а затем возглавил Росгвардию. Решение об аресте такого уровня не могло быть не согласовано с Путиным. Как и в случае арестов в Минобороны, добро на эти действия дал лично Путин, отметил эксперт.
При этом политолог напомнил, что кадыровская армия формально входит в Росгвардию, а Золотов считается другом главы Чечни Рамзана Кадырова.
По его мнению, причины всех арестов среди силовиков это попытка навести определенный экономический порядок и уменьшить уровень коррупции и демонстрация народа "борьбы" с коррупцией.
Денисенко считает, что Путин создает модель, при которой замазывается в грязь генералитет. Главная задача этого процесса – сделать невозможным создание "групп влияния", которые могли бы, хотя и очень теоретически, подумать когда-то о перевороте.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Кадыров пригрозил отправить в Украину тысячи чеченцев.
Новости