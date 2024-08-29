Павел Попов, ранее занимавший должность замминистра обороны РФ Сергея Шойгу, был задержан по подозрению в мошенничестве. Это уже третье высокопоставленное должностное лицо из команды Шойгу, которого обвиняют в коррупционных преступлениях. По информации The Moscow Times , Попов был уволен с должности примерно два месяца назад после того, как он проработал 11 лет заместителем министра обороны и отвечал за Центры управления обороны России.

Павел Попов (фото из открытых источников)

Расследование установило, что Попов использовал средства парка "Патриот" для собственного обогащения. Он организовывал поставки материальных ресурсов и заставлял подрядчиков выполнять безвозмездные работы в своих личных апартаментах. Это касается серьезных финансовых злоупотреблений.

Этот случай не единичен среди окружения Шойгу. До задержания Попова следователи уже задержали Дмитрия Булгакова, обвиняемого в коррупционных схемах на сумму 1,3 миллиарда рублей, и Тимура Иванова, подозреваемого во взяточничестве на 1,2 миллиарда рублей.

Как сообщает Астра , следственный комитет России отметил, что с 2021 по 2024 годы Попов вместе с директором парка Вячеславом Ахмедовым и Владимиром Шестеровым проводил строительные работы на своем загородном участке за счет парка "Патриот". Кроме того, он заставлял подрядчиков выполнять строительные работы на его даче. Во владении Попова и его семьи находятся бессчетные объекты недвижимости в элитных районах Москвы, Подмосковья и Краснодарского края, общественная цена которых превосходит 500 миллионов рублей.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российские генералы дали обещание Путину . Военный эксперт и директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь заявил, что российские генералы дали обещание российскому диктатору Владимиру Путину захватить Покровск до 1 октября.