В РФ закатили истерику из-за передачи своих замороженных активов Украине

В России отреагировали информацию о том, что Британия передала Украине замороженные активы РФ. В частности, как заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передача первых средств, обеспеченных доходами от замороженных российских активов, является грубым нарушением международного права.

Госдума РФ

"Передача Англией принадлежащих России средств Украине — грубое нарушение международного права. Им придется вернуть России то, что сейчас так щедро раздают. Как сейчас Трамп вынужден отменять безумные решения Байдена в отношении Украины", — сказал Володин.

При этом он заявил, что якобы действия Британии также сыграют с ней самой злую шутку.

"Но доверие к финансовой системе Британии это подорвет навсегда, поскольку произошедшее разрушает принцип неприкосновенности собственности, на котором базируется вся мировая финансовая система", — подчеркнул он.

Как заявил Володин, после такого недружественного шага, у России появились все основания ответить аналогичным образом и конфисковать британскую собственность, которая расположена в России.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывали, что В Украину поступили первые средства от Великобритании, обеспеченные доходами от замороженных российских активов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он сообщил, что Украина получила 752 млн. фунтов в рамках инициативы G7 ERA. Средства направим на укрепление украинской обороноспособности. Шмыгаль поблагодарил Правительство Великобритании и партнеров по G7 за механизм, который заставляет российские средства работать на Украину. Он добавил, что Украина рассчитывает на то, что все суверенные активы России в будущем будут конфискованы и переданы в пользу нашего государства.



