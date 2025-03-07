В РФ закатили истерику из-за передачи своих замороженных активов Украине

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Ткачик Олеся
В России отреагировали информацию о том, что Британия передала Украине замороженные активы РФ. В частности, как заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передача первых средств, обеспеченных доходами от замороженных российских активов, является грубым нарушением международного права.
Госдума РФ
При этом он заявил, что якобы действия Британии также сыграют с ней самой злую шутку.
Как заявил Володин, после такого недружественного шага, у России появились все основания ответить аналогичным образом и конфисковать британскую собственность, которая расположена в России.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывали, что В Украину поступили первые средства от Великобритании, обеспеченные доходами от замороженных российских активов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он сообщил, что Украина получила 752 млн. фунтов в рамках инициативы G7 ERA. Средства направим на укрепление украинской обороноспособности. Шмыгаль поблагодарил Правительство Великобритании и партнеров по G7 за механизм, который заставляет российские средства работать на Украину. Он добавил, что Украина рассчитывает на то, что все суверенные активы России в будущем будут конфискованы и переданы в пользу нашего государства.
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