В столице России закрыли ночной клуб Mutabor, где проходила "голая вечеринка" с участием известных представителей российского шоу-бизнеса, которую организовала тревел-блогерка Настя Ивлеева. Об этом пишет издание The Moscow Times, передает портал "Комментарии".

Сообщается, что московский клуб Mutabor опечатали сотрудники Роспотребнадзора и правоохранительных органов после того, как там проходила "голая вечеринка", где, в частности, были певец Филипп Киркоров и телеведущая Ксения Собчак.

Издание пишет, что дверь заведения запечатана наклейкой. На табличке написано, что клуб не работает с 27 декабря.

Отмечается, что официальной причиной закрытия клуба стало якобы нарушение правил розничной торговли алкоголем.

Как сообщает издание, представители заведения никак не прокомментировали ситуацию с закрытием. Они не стали ни подтверждать, ни опровергать информацию, что причиной опечатывания клуба могла стать "голая вечеринка".

В то же время, клуб сообщил о переносе новогоднего праздничного мероприятия на 17 февраля 2024 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин подверг критике мужчин, уклоняющихся от службы в армии. Офицер предложил нежелающим вступать в ряды ВСУ посмотреть на фотографии полностью разрушенного города Марьинка Донецкой области и задуматься над тем, что российские оккупанты могут то же самое сделать с их родным населенным пунктом. Максим Жорин отметил, что населенные пункты, за которые шли бои, уже не отстроить и не восстановить. Как города, добавил майор ВСУ, "они теперь живут только в Google".

