Как заявил лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов, избранный президент США Дональд Трамп может пойти на эскалацию в Украине, чтобы создать условия для диалога Киева и Москвы.

Дональд Трамп

"Нельзя исключать, что Трамп не против такой контролируемой эскалации, чтобы усилить переговорные позиции Зеленского, а по сути, Запада. Мол, давайте мы не будем стрелять по вам, а вы по нам, то есть остановите "СВО", — заявил Миронов.

По мнению российского политика, у Запада есть якобы одна главная Задача, а именно: спасение "режима" Владимира Зеленского. При этом он выразил уверенность, что ни военное, ни дипломатическое давление на Россию не принесут Западу желаемого результата.

Кроме того, Миронов самоуверенно отметил, что якобы у России есть много вариантов для ответа на возможные провокации.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что сценарии развития войны между Россией и Украиной остаются многочисленными, однако оптимистический прогноз предполагает возвращение Украины в границы 1991 года. Это возможно при благоприятных обстоятельствах и судьбе везения. По мнению экспертов, ключевые изменения могут произойти в 2025 году. Они отмечают, что Дональд Трамп, вступив в должность президента США, начнет системную борьбу с государствами, поддерживающими Россию. Его победа на выборах не станет катастрофой для Украины по нескольким причинам. Например, следует учитывать энергетический фактор – противостояние между Трампом и Путиным касается, прежде всего, нефти, а не Украины. Трамп планирует открыть экспорт нефти и газа из США и Канады, что значительно снизит потребность в российских энергоресурсах. Он также может снизить цены на нефть до 40 долларов за баррель, что станет ударом по российской экономике.



