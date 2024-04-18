Российские власти изъяли из школьной программы книги о репрессиях времен Иосифа Сталина, а также произведения с критикой СССР.

В России ужесточили школьную цензуру. Фото из открытых источников

Как пишет издание The Moscow Times, это следует из приказа минобразования РФ о внесении изменений в школьную программу.

Сообщается, что из списка рекомендованной литературы для 10-11 классов исчезли роман "Жизнь и судьба" Василия Гроссмана, где сталинские лагеря сравниваются с концлагерями нацистов, а пытки НКВД — с пытками гестапо, повесть "Дом на набережной" Юрия Трифонова о том, как жители элитного дома тоже стали жертвами репрессий, и сборник "Колымские рассказы" Варлама Шаламова о жизни заключенного в советском лагере.

Отмечается, что также из списка исчезли роман "Омон Ра" Виктора Пелевина, высмеивающий советский культ космонавтов, и стихотворения Дмитрия Пригова, иронизировавшего над соцреализмом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Часов Яр стал главной целью российских оккупантов. Город превратился в самую горячую точку противостояния на Донбассе. Еще зимой 2021 года Часов Яр был наполнен украинскими военными, поскольку в нем размещался штаб Операции объединенных сил. Именно это превратило обычный городок в мощный укрепрайон ВСУ. Однако весной 2024 года российские оккупанты подошли вплотную к городу. Теперь город разрушают авиаударами.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Джо Байден выразил готовность подписать в случае одобрения Конгрессом законопроекты о дополнительном финансировании Украины, Израиля и Тайваня, которые внес спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Президент США пообещал немедленно подписать законопроекты, чтобы "послать сигнал миру, что Штаты поддерживают своих друзей и не позволят Ирану или России добиться успеха".