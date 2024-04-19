В РФ заявили, что не будут прекращать войну на время проведения мирных переговоров

Россия в случае новых переговоров по Украине не будет делать на период переговорного процесса каких-либо пауз в боевых действиях. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров

По его словам, в отличие от переговоров, которые проходили в Стамбуле в 2022 году, процесс боевых действий на фронте будет продолжаться.

При этом, комментируя тему переговоров, Лавров заявил, что якобы Запад до сих пор не может понять, что Россия не испугается всех тех угроз, которые от него исходят в плане того, что РФ хотят уничтожить, как стратегического игрока.

Также глава МИД страны-агрессора опять заговорил о новых "реалиях на земле", которые должны быть учтены.

"А под реалиями на земле я имею в виду не только дислокацию и линию соприкосновения, но и наличие у нас поправок в Конституцию, наличие четырех новых, старых, исконных наших регионов. Это все должны прекрасно понимать", — добавил он.

По его словам, в Украине и на Западе этого не готовы понимать и идти на какие-то компромиссы в этом вопросе.

Кроме того, Лавров заявил, что у России "есть полная убежденность, что нам надо продолжать специальную военную операцию".

"Мы обозначаем готовность к переговорам не ради красного словца, это действительно так, но разговоры с Зеленским бессмысленны по многим причинам", — сказал Лавров и добавил, что якобы к властям Украины нет никакой веры.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в июне в Швейцарии должен пройти Глобальный саммит мира, на котором должны обсудить мирную формулу президента Владимира Зеленского. Правда, у экспертов есть опасения, что сторонники мира с Россией могут на этом саммите продвигать свои идеи и принуждать Киев к проведению мирных переговоров на условиях Кремля или же к заморозке самой войны.



