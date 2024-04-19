В РФ заявили, что не будут прекращать войну на время проведения мирных переговоров

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Ткачик Олеся
Россия в случае новых переговоров по Украине не будет делать на период переговорного процесса каких-либо пауз в боевых действиях. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Сергей Лавров
По его словам, в отличие от переговоров, которые проходили в Стамбуле в 2022 году, процесс боевых действий на фронте будет продолжаться.
При этом, комментируя тему переговоров, Лавров заявил, что якобы Запад до сих пор не может понять, что Россия не испугается всех тех угроз, которые от него исходят в плане того, что РФ хотят уничтожить, как стратегического игрока.
Также глава МИД страны-агрессора опять заговорил о новых "реалиях на земле", которые должны быть учтены.
По его словам, в Украине и на Западе этого не готовы понимать и идти на какие-то компромиссы в этом вопросе.
Кроме того, Лавров заявил, что у России "есть полная убежденность, что нам надо продолжать специальную военную операцию".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в июне в Швейцарии должен пройти Глобальный саммит мира, на котором должны обсудить мирную формулу президента Владимира Зеленского. Правда, у экспертов есть опасения, что сторонники мира с Россией могут на этом саммите продвигать свои идеи и принуждать Киев к проведению мирных переговоров на условиях Кремля или же к заморозке самой войны.
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Олег
19 апреля 2024, 12:57
Лавро, ти зі своєю бандою вже труп, вас народ викине
Олег
19 апреля 2024, 12:55
Лавров, ти вже зі своєю бандою труп