В РФ заявили, что по Украине нужно ударить двумя ракетами «Орешник»: что произошло

Россиянка Юлия Латынина заявила, что Украина якобы ударила ракетой ATCAMS по подстанции в двух километрах от Курской АЭС.

Ракета Орешник

"Это гарантированный ответ "Орешником". Сегодня ночью или завтра. Причем он должен идти по эскалации. Итак, как минимум "Орешников" будет два. И уже не по пустому "Южмашу". Будем наблюдать, если не сгорим скоро", – написала в соцсетях Латынина.

При этом известно, что накануне Силы обороны действительно ударили ракетами ATACMS по Курской области. Под удар попал, в частности, аэродром "Курск-Восточный". Кроме того, ракета попала и в российский комплекс С-400.

"Кроме прилетов по аэродрому "Курск Восточный" можно увидеть два удара по позиции С-400, пытавшейся отразить атаку", – говорится в сообщении OSINT-аналитиков телеграмм-канала "КиберМука".

В свою очередь, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о серии успешных ударов по ключевым объектам врага, расположенным в Брянской, Калужской и Курской областях России. В частности, подтверждено поражение нефтебазы в Калужской области.

Также в медиа появилась информация, что одной из целей ночной атаки стал завод Тайфун. Это предприятие стратегического значения находится на расстоянии более 290 км от украинской границы.

Завод Тайфун специализируется на производстве радиоэлектронных систем для береговых ракетных комплексов. В частности, он производит пункты управления и связи для комплекса "Бал" и станцию разведки для "Бастионов", которые уже использовались Россией в войне против Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ATACMS уничтожили систему ПВО в Курской области: 4 военнослужащих РФ погибли. Как ранее сообщала ASTRA, в ночь с 24 на 25 ноября в результате атаки ATACMS на военный аэродром "Халино" в Курской области ранены двое российских военнослужащих.





