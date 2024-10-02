В РФ заявили, что приступили к созданию многоразовой ракеты "Амур-СПГ"

В России заявили о том, что ракетно-космический центр "Прогресс" якобы приступил к созданию метановой ракеты-носителя "Амур-СПГ". В настоящее время ведется работа над экспериментами, связанными с посадкой первой ступени, о чем сообщил первый заместитель гендиректора и главный конструктор предприятия Равиль Ахметов.

Амур-СПГ

"Мы уже приступили к работе над ракетой "Амур-СПГ". Для этого сформирована отдельная проектная группа и специальное бюро. Сейчас отрабатываются все технические аспекты, в том числе и эксперименты с посадкой первой степени", — заявил Ахметов.

В марте 2023 года "Роскосмос" объявил о подписании государственного контракта на создание технического проекта многоразовой ракеты "Амур-СПГ". Также рассматривается возможность использования этой ракеты для полетов космонавтов.

Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов в апреле 2023 года отметил, что разработка ракеты "Амур-СПГ" планируется завершить к 2028-2029 годам. Технический проект комплекса должен быть готов к концу 2024г.

По словам вице-премьера РФ Дениса Мантурова, первый запуск ракеты намечен на 2030 год.

Ранее Борисов сообщил, что "Амур-СПГ" может стать основой для сверхтяжелой ракеты-носителя.

Космический ракетный комплекс "Амур-СПГ" разрабатывается для космодрома "Восточный". Его проектируют с учетом возможности управляемого спуска первой ступени, который сможет использоваться повторно до 50 раз для запуска космических аппаратов. Планируется, что "Амур-СПГ" заменит текущее семейство ракет "Союз-2".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что во время испытания на полигоне в РФ взорвалась распиаренная ракета "Сармат".



