В РФ заявили, что Путин нашел родственную душу, с которой будет разрушать миропорядок

Российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин наконец-то нашел родственную душу среди мировых лидеров, и, по его мнению, это президент США Дональд Трамп.

Владимир Путин

В частности, Соловьев указал, что американский президент является человеком, которого Путин "четко понимает". В эфире своей радиопрограммы "Полный контакт" пропагандист отметил, что Трамп возглавляет страну, которая якобы разделяет с Россией "общие базовые ценности".

Соловьев, также ведущий программу "Вечер с Владимиром Соловьевым", известен тем, что распространяет кремлевские нарративы в обществе, где критиковать Путина и его войну против Украины грозит репрессиями.

Что такое Европа? – спросил он слушателей. "Европа изменила христианским ценностям. Для Трампа Европа — враг".

Он также заявил, что Трамп не чувствует близости к европейским лидерам и воспринимает их как союзников Джо Байдена.

"Трамп не чувствует близость этих людей. Вот почему даже в своей переговорной позиции глубоко внутри он видит их не только как союзников Байдена, но как людей, чьи ценности абсолютно отличаются от его", — добавил российский пропагандист.

Ранее Трамп заявлял, что его администрация должна "говорить с обеими сторонами", чтобы покончить с войной.

Соловьев не раз делал противоречивые заявления. Например, он выступал за вторжение России в Норвегию из-за того, что бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг является норвежцем. Также он сравнивал российского оппозиционера Алексея Навального с Адольфом Гитлером и утверждал, что его отравление, как и отравление Сергея Скрипача в Солсбери, было инсценировано Западом.

Кроме высказываний о Трампе, Соловьев назвал перемирие в Черном море "колоссальной" победой России.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп все же разозлился на Путина и даже пригрозил РФ адскими санкциями, если война в Украине не будет остановлена.



