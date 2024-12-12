Североатлантический альянс озабочен последствиями испытания Россией новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности "Орешник". Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

Ракета Орешник

В российской разведке отмечают, что после боевого применения российскими Вооруженными силами ракеты "Орешник" в штаб-квартире НАТО значительно выросла тревога. В Брюсселе вроде бы даже опасаются, что Россия может использовать существующую аргументацию не только в юридической плоскости, но и для оправдания решительных ответных действий, заявили в СВР.

Также в российском ведомстве подчеркнули, что наличие у России доказательств, свидетельствующих об агрессии Запада, вызывает серьезную обеспокоенность среди членов Альянса. Там отметили, что НАТО якобы обеспокоено заявлениями Москвы о прямом привлечении США, Великобритании и Франции к атакам с применением западного оружия дальнего действия на территории России. В СВР отмечают, что участие западных военных в программировании ракетных систем, переданных Украине, сложно скрыть.

"В штаб-квартире НАТО осознают, что без специалистов из стран-производителей наведение и программирование полетных задач для таких систем невозможно", — добавили в СВР.

Там утверждают, что юристы Альянса якобы опасаются, что Россия может обвинить западные государства в вооруженной агрессии. По мнению экспертов, даже если дело не дойдет до международных судов, эти обвинения, подкрепленные доказательствами, могут найти понимание среди стран Глобального Юга.

В свою очередь российский сенатор Константин Долгов заявил, что Россия должна послать США еще один "сигнал" с помощью "Орешника".

"Учитывая все, первый удар "Орешиком" ничего не научил американцев. Это, наконец, неудивительно. Они все делают ценой жизни украинцев, ценой самой Украины, поэтому им все равно", – сказал сенатор.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , куда РФ может ударить "Орешником".



