В РФ заявили о разоблачении "украинского спецагента": что известно (ВИДЕО)

В России — очередные поиски украинских "шпионов". На этот раз сотрудники Федеральной службы безопасности РФ обратили внимание на своего же соотечественника, вменив ему якобы сотрудничество с украинскими спецслужбами. Подробности инцидента сообщает пропагандистский ресурс.



Якобы "украинский агент" Алексей Семеняка. Фото из открытых источников

Как заявили представители ФСБ, они долгое время наблюдали за неким Алексеем Семенякой, который вроде как был замечен в связях со Службой безопасности Украины. Подробности консультаций, которые "агент" якобы передавал украинским правоохранителям, не разглашаются. Отмечается лишь, что последствия поступивших от сотрудников СБУ предложения для Семеняки могли нанести ущерб российской безопасности.

Интересно, что после задержания Семеняка не стал отрицать никаких предъявленных ему подозрений, а, наоборот, подтвердил версию ФСБ. Мужчина также назвал имена Игоря Черняка и Тимура Гасымова, якобы украинских офицеров, отвечающих за инфобезопасность в СБУ.

К слову, пропагандистские ресурсы РФ, ссылаясь на источники в своих спецслужбах, сообщают, что якобы с техники задержанного Семеняки пытались удаленно стереть данные, которые бы подтверждали его связи с Украиной. Однако подобное вмешательство вроде как удалось пресечь.

Удивительно, но задержанного Семеняку даже не оставили под стражей и не отдали под суд. Вместо этого мужчина был выслан за пределы Российской Федерации. Отныне ему запрещено въезжать на территорию страны в течение следующих 25 лет.

К слову, его задержание произошло посреди дня в спальном районе. На Алексее Семеняке попросту защелкнули наручники и отправили на допрос в ФСБ.

Отметим, что информация, найденная в Сети, утверждает, что Алексей Семеняка работает в области IT и других технологий. Среди мест работы, которые мужчина сменил с 2004 по 2021 год, значатся такие крупные российские компании как "Мегафон" и "Яндекс". Перед получением запрета на въезд в РФ Семеняка, скорее всего, был техническим советником и директором по внешним связям в фирме "RIPE NCC".

Украинские спецслужбы еще не отреагировали на подобные обвинения со стороны российских правоохранительных органов и не подтвердили (или опровергли) наличие связи с Семенякой.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что на прошлой недели в Украине задержали шпиона т.н. "ДНР", который работал на боевиков, будучи связанным с ООН. Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, как сотрудники СБУ накрыли целую сеть онлайн-пропагандистов, которые продвигали антиукраинские нарративы в отечественном информпространстве.

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