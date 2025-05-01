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Ткачик Олеся
В России отреагировали на информацию о том, что Соединенные Штаты и Украина заключили соглашения о редкоземельных металлах. В частности, сенатор Алексей Пушков назвал такое соглашение – "большим шагом к колонизации Украины".
Россия
Более того, он заявил, что Украина якобы давно и добровольно встала на путь превращения в полуколонию.
Сенатор страны-агрессора сообщил, что американский лидер Дональд Трамп поставил точку в этом процессе. В то же время, по мнению Пушкова, процесс еще не завершен.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия щедро предлагала США разные экономические выгоды в обмен на сдачу Украины. Например, по информации политтехнолога Аббаса Галлямова, американская сторона получила от своих российских контрагентов немало щедрых предложений, вроде принадлежащих "Роснефти" долей акций ряда расположенных в Германии нефтеперерабатывающих заводов, возможности осуществлять экспорт российского газа в Европу, а также продавать нефть, добываемую в рамках проекта "Восток Ойл". Кроме того, с американцами продолжают обсуждать проекты в области транспортировки нефти, добычи урана, атомной энергетики и так далее.
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