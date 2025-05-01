В России отреагировали на информацию о том, что Соединенные Штаты и Украина заключили соглашения о редкоземельных металлах. В частности, сенатор Алексей Пушков назвал такое соглашение – "большим шагом к колонизации Украины".

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Более того, он заявил, что Украина якобы давно и добровольно встала на путь превращения в полуколонию.

"Поставки оружия на сотни миллиардов, финансовая помощь, достигающая 40% украинского бюджета, огромная зависимость от западной военной машины при ведении военных действий, а главное — очевидное согласие власти на превращение в полуколонию стали отличительными чертами сегодняшней Украины", — заявил Пушков.

Сенатор страны-агрессора сообщил, что американский лидер Дональд Трамп поставил точку в этом процессе. В то же время, по мнению Пушкова, процесс еще не завершен.

"Украина разменяла суверенитет, которым обладала еще в 2014 году, на полуколониальную зависимость от Запада", — заявил представитель страны-агрессора.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия щедро предлагала США разные экономические выгоды в обмен на сдачу Украины. Например, по информации политтехнолога Аббаса Галлямова, американская сторона получила от своих российских контрагентов немало щедрых предложений, вроде принадлежащих "Роснефти" долей акций ряда расположенных в Германии нефтеперерабатывающих заводов, возможности осуществлять экспорт российского газа в Европу, а также продавать нефть, добываемую в рамках проекта "Восток Ойл". Кроме того, с американцами продолжают обсуждать проекты в области транспортировки нефти, добычи урана, атомной энергетики и так далее.



