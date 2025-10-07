logo

Главная Новости Мир Россия В РФ заявили об атаке на АЭС: всю вину возложили на Украину
commentss НОВОСТИ Все новости

В РФ заявили об атаке на АЭС: всю вину возложили на Украину

В России заявили, что вблизи Нововоронежской АЭС якобы был сбит боевой дрон, приписываемый Вооруженным силам Украины.

7 октября 2025, 15:50
Автор:
avatar

Клименко Елена

Российская компания "Росэнергоатом" сообщила, что в ночь на 7 октября на территории близ Нововоронежской атомной электростанции якобы была зафиксирована атака со стороны боевого беспилотника, который, по их словам, принадлежит Вооруженным силам Украины.

В РФ заявили об атаке на АЭС: всю вину возложили на Украину

Фото: из открытых источников

Об этом говорится в официальном заявлении компании, опубликованном в российских СМИ и социальных сетях.

Согласно информации, дрон был якобы выведен из строя системами радиоэлектронной борьбы в районе шестой градирни атомной станции. После этого, как утверждают в "Росэнергоатоме", беспилотник подвергся детонации после столкновения с башенной испарительной градирней энергоблока №6.

В компании также уверяют, что ситуация на объекте осталась стабильной: уровень радиационного фона на территории станции и окружающей зоне не превышает естественных показателей.

На этом фоне упоминается недавний инцидент в Украине: в начале октября из-за ракетной атаки РФ город Славутич в Черниговской области остался без света, из-за чего Чернобыльская АЭС оказалась в режиме блекаута. Внешнее питание было восстановлено через 16 часов.

Кроме того, 2 октября президент РФ Владимир Путин пригрозил Украине возможным ударом по ее атомным объектам, обвинив Киев в попытках атаковать инфраструктуру Запорожской АЭС. Он намекнул на ответные "зеркальные действия".

Как уже писали "Комментарии", Европейская общественность демонстрирует меньшую поддержку увеличения оборонного бюджета, даже несмотря на рост напряжения из-за действий России. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитической платформой Polling Europe по заказу издания Euractiv.



