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В России 15-летний подросток готовил крупный теракт в школе

Россиянин соорудил 4 бомбы, которые хотел заложить в школе

сегодня, 13:52
Автор:

Елена Волкова

В Красноярском крае РФ сегодня взяли под стражу 15-летнего школьника, который хотел устроить крупный теракт в своем учебном заведении. Об этом сообщает следственный комитет России. 

В России 15-летний подросток готовил крупный теракт в школе

Известно, что подросток еще весной задумал подорвать свою школу, для чего, насмотревшись видеоинструкций по изготовлению взрывчаток, начал воплощать свой план в жизнь. На тот момент, когда парня схватила ФСБ, он соорудил 4 бомбы. В результате школьник признался в подготовке теракта, за что ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.

Напомним, вчера в Акимовском районном суде Запорожской области ответчик по гражданскому делу покончил с собой прямо на заседании. Мужчина вонзил нож себе в живот. Известно, что судья рассматривала дело по иску о признании лица утратившим право пользования жилым помещением. 52-летний ответчик, который мог потерять жилье, пронес в зал нож и ударил им себя в живот. Оружие у мужчины выбили, однако тот упал на пол без сознания. Сегодня стало известно, что пострадавший скончался в больнице. 


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