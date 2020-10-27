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Главная Новости Мир Россия В России альтернативно борются с коронавирусом: соратник духовного отца Путина издал специальный молитвослов
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В России альтернативно борются с коронавирусом: соратник духовного отца Путина издал специальный молитвослов

Цена сборника молитв составляет порядка 300 рублей РФ или чуть более 100 гривен

сегодня, 17:26
Автор:

Дмитрий Симоненко

В городах России, где заболеваемость коронавирусной болезнью достигла такого масштаба, что в моргах не хватает ячеек для хранения тел усопших от опасного вируса, в продажу поступил фолиант с молитвами против  COVID-19. Об этом сообщает российское интернет-издание "Знак".

В России альтернативно борются с коронавирусом: соратник духовного отца Путина издал специальный молитвослов

Известно, что автором издания под длинным названием "Коронавирус. Молитвы в помощь болящим и для тех, кто в зоне риска" стал священнослужитель Владимир Зоберн, который является единомышленником епископа Тихона Шевкунова - духовного отца главы Российского государства Владимира Путина.

В аннотации говорится, что в список включены молитвы, "рекомендованные Церковью для чтения во время вредоносных поветрий".

Приобрести книгу можно в известных интернет-магазинах России как в печатном, так и в электронном виде. 

Некоторые российские СМИ весной этого года писали о том, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил рекомендуемы к прочтению специальные молитвы и прошения "в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции". 

Ранее портал "Комментарии" писал о том, что британская церковь вступает в радикальную борьбу с расизмом.




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