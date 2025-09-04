В Кольском заливе (Мурманская область, РФ) зафиксировано масштабное загрязнение. В Центре противодействия дезинформации сообщили, что на берегах видны следы разлива нефтепродуктов.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Отмечается, что мэру Мурманска пришлось признать аварию, однако официальная пропаганда полностью игнорирует инцидент.

"По данным экоактивистов, к утечке причастен "теневой" танкер. Только за последние месяцы в Мурманске таких судов было более 30. Это старые, изношенные корабли без надлежащего страхования и технического обслуживания, которые используются для обхода санкций и нелегальных перевозок российской нефти", — говорится в ЦПД.

Аналитики Центра отметили, что подобные инциденты в России становятся системными. Напомнили, что буквально на днях зафиксировали очередной масштабный разлив нефти в Черном море.

"Санкции и отсутствие доступа к технологиям сделали российский нефтяной флот и инфраструктуру опасными. Однако Москва ради доходов от теневых схем экспорта продолжает подвергать риску не только окружающую среду, но и здоровье собственных граждан", — отметили в Центре противодействия дезинформации.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в РФ фиксируется резкий обвал производства подсолнечного масла. Только в августе этого года производство упало на 11%. Одновременно с подсолнечным, по данным ЦПД, падает и производство других растительных масел.

Аналитики Центра противодействия дезинформации также отмечают, что в России продолжают расти цены на большинство продуктов. Правительство в это время вынуждено наращивать импорт масла, картофеля и других продуктов.



