Кречмаровская Наталия
В Кольском заливе (Мурманская область, РФ) зафиксировано масштабное загрязнение. В Центре противодействия дезинформации сообщили, что на берегах видны следы разлива нефтепродуктов.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Отмечается, что мэру Мурманска пришлось признать аварию, однако официальная пропаганда полностью игнорирует инцидент.
Аналитики Центра отметили, что подобные инциденты в России становятся системными. Напомнили, что буквально на днях зафиксировали очередной масштабный разлив нефти в Черном море.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в РФ фиксируется резкий обвал производства подсолнечного масла. Только в августе этого года производство упало на 11%. Одновременно с подсолнечным, по данным ЦПД, падает и производство других растительных масел.
Аналитики Центра противодействия дезинформации также отмечают, что в России продолжают расти цены на большинство продуктов. Правительство в это время вынуждено наращивать импорт масла, картофеля и других продуктов.