Главная Новости Мир Россия В России авария за аварией: на что готова Москва ради прибыли
commentss НОВОСТИ Все новости

В России авария за аварией: на что готова Москва ради прибыли

В России усугубляются проблемы из-за санкций и отсутствия доступа к технологиям

4 сентября 2025, 20:50
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Кольском заливе (Мурманская область, РФ) зафиксировано масштабное загрязнение. В Центре противодействия дезинформации сообщили, что на берегах видны следы разлива нефтепродуктов.

В России авария за аварией: на что готова Москва ради прибыли

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Отмечается, что мэру Мурманска пришлось признать аварию, однако официальная пропаганда полностью игнорирует инцидент.

"По данным экоактивистов, к утечке причастен "теневой" танкер. Только за последние месяцы в Мурманске таких судов было более 30. Это старые, изношенные корабли без надлежащего страхования и технического обслуживания, которые используются для обхода санкций и нелегальных перевозок российской нефти", — говорится в ЦПД.

Аналитики Центра отметили, что подобные инциденты в России становятся системными. Напомнили, что буквально на днях зафиксировали очередной масштабный разлив нефти в Черном море.

"Санкции и отсутствие доступа к технологиям сделали российский нефтяной флот и инфраструктуру опасными. Однако Москва ради доходов от теневых схем экспорта продолжает подвергать риску не только окружающую среду, но и здоровье собственных граждан", — отметили в Центре противодействия дезинформации.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в РФ фиксируется резкий обвал производства подсолнечного масла. Только в августе этого года производство упало на 11%. Одновременно с подсолнечным, по данным ЦПД, падает и производство других растительных масел.

Аналитики Центра противодействия дезинформации также отмечают, что в России продолжают расти цены на большинство продуктов. Правительство в это время вынуждено наращивать импорт масла, картофеля и других продуктов.




Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid05xQqEYMDt9cXQm9AZ2WALKTpcwRvLGnBqVwCYZrihCFXzYk7bBG8FhehRMM1PEnil
