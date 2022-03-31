В России блоггеры требуют от Цукерберга 1 млрд долларов: за что

Представители российского совета блоггеров, действующего при Совете федерации, адресовали письмо со своими претензиями к руководству компании Meta, и требуют от нее компенсации, что составит 1 млрд долларов. Деньги будут разделены среди пользователей Instagram, оставшихся без доходов из-за блокировки социальных сетей.

Учредительница совета блоггеров РФ Валерия Рытвина (фото из открытых источников)

Вместе с тем блоггеры России настаивают, что компания Цукерберга должна публично извиниться за свои действия перед гражданами России.

Эту новость обнародовала представительница российского блоггерского совета Валерия Рытвина.

Видеоролик с выступлением российской блоггерши опубликовал телеграм-канал "Боже, яке кончене".

Как отметила Валерия Ритвина, эти деньги они будут использовать, чтобы поддержать оставшихся без средств к существованию физических и юридических лиц в результате "противоправных действий Meta Platforms Inc".

Если компания Цукерберга не выплатит российскому блоггерскому совету компенсацию, то они обратятся в судебные органы.

Блоггеры РФ неслучайно заявили такую сумму, составляющую 1 млрд долларов. Ведь раньше такую сумму руководство компании Meta должно было перечислить, как компенсацию австралийским медиа, публикации которых были удалены из Facebook.

Представители компании Meta пока никак не комментировали заявление блоггеров РФ.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Россия хочет признать Meta экстремистами и заблокировать Instagram. Так, российская Генпрокуратура просит Роскомнадзор ограничить доступ к Instagram ("дочка" Meta – ЭП) в связи с "распространением информационных материалов, содержащих призывы к совершению насильственных действий в отношении россиян, в том числе военнослужащих". Ранее техгигант Meta разрешил пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах призвать к насилию против российских солдат на фоне вторжения в Украину.





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