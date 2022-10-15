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В России будут просить патриарха Кирилла зачислить Жириновского к "лику святых"

В России предложили зачислить Жириновского к "лику святых" за "предсказание" войны против Украины

сегодня, 16:17
Автор:

Кравцев Сергей
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В России скандалиста, главу партии ЛДПР Владимира Жириновского, который скончался 6 апреля 2022 года, предложили причислить к "лику святых". Его сторонники считают одиозного политика "пророком современности и героем своего времени". Как передает портал "Комментарии", соответствующую петицию с просьбой патриарху РПЦ Кириллу зарегистрировали на сайте change.org.

В России будут просить патриарха Кирилла зачислить Жириновского к "лику святых"

Владимир Жириновский. Фото: из открытых источников

Сторонники Жириновского считают, что лидер ЛДПР был не только выдающимся российским политиком, но и пророком, который делал прогнозы, которые для России спустя некоторое время осуществлялись. Как пример, сторонники Жириновского говорят о войне в Украине, которую именно Жириновский прогнозировал, называя ее неотвратимой.                                                                                                                             

В тексте петиции так и говорится, что Владимир Жириновский предвидел многие знаковые вещи для России – войну в Украине, мобилизацию.

Сторонники Жириновского считают, что тот при жизни не был замечен в богохульстве, был примерным христианином.

Вот только в самой ЛДПР, лидером которой долгие годы был Жириновский, не обрадовались такой инициативе сторонников умершего и не стали как-то комментировать данное обращение. 

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Источник: https://www.change.org/p/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D0%B2-%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA-%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D1%85
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