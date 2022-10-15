В России будут просить патриарха Кирилла зачислить Жириновского к "лику святых"

В России скандалиста, главу партии ЛДПР Владимира Жириновского, который скончался 6 апреля 2022 года, предложили причислить к "лику святых". Его сторонники считают одиозного политика "пророком современности и героем своего времени". Как передает портал "Комментарии", соответствующую петицию с просьбой патриарху РПЦ Кириллу зарегистрировали на сайте change.org.

Владимир Жириновский. Фото: из открытых источников

Сторонники Жириновского считают, что лидер ЛДПР был не только выдающимся российским политиком, но и пророком, который делал прогнозы, которые для России спустя некоторое время осуществлялись. Как пример, сторонники Жириновского говорят о войне в Украине, которую именно Жириновский прогнозировал, называя ее неотвратимой.

В тексте петиции так и говорится, что Владимир Жириновский предвидел многие знаковые вещи для России – войну в Украине, мобилизацию.

Сторонники Жириновского считают, что тот при жизни не был замечен в богохульстве, был примерным христианином.

Вот только в самой ЛДПР, лидером которой долгие годы был Жириновский, не обрадовались такой инициативе сторонников умершего и не стали как-то комментировать данное обращение.

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