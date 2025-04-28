В России было громко и жарко: какой город атаковали больше 100 беспилотников

В ночь на понедельник, 28 апреля, в российском Брянске прогремели сильные взрывы. Очевидцы сообщают, что под ударом оказался важный объект оккупантов.

Взрывы в России. Фото из открытых источников

Как пишет Shot со ссылкой на очевидцев, в городе насчитали не менее 10 взрывов. Они разбудили среди ночи жители многих районов. Местные власти заявили об атаке украинских беспилотников, но попытались успокоить местных жителей, отметив, что благодаря эффективной работе российской ПВО, угрозы нет.

Правда позже губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в результате атаки беспилотников якобы погиб человек. По его словам, нанесен ущерб гражданской инфраструктуре. В то же время других деталей он не раскрыл.

В то же время соцсети запестрели сообщениями местных жителей, которые активно делились информацией, что целью украинских беспилотников был завод по производству военной микроэлектроники "Кремний Эл". По информации OSINТ'еров в районе завода было зафиксировано несколько попаданий.

В Минобороны РФ не стали подтверждать попадание по важному военному объекту, отчитавшись о якобы уничтожении 115 беспилотников, среди которых 102 – над Брянском, который, видимо, и стал ключевой целью.

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