В России прокомментировали информацию о том, что президента Владимира Зеленского не хотят приглашать на саммит НАТО в июне.

Украина НАТО

В частности, как заявил член Совета Федерации страны-агрессора Сергей Муратов, Владимиру Зеленскому якобы откровенно дают понять, что двери НАТО перед ним закрываются.

"Тут дело не столько в том, что к власти в Штатах пришел Трамп, сколько вообще в ситуации, которая складывается. Любая наглость должна иметь свои границы, но сейчас Украина довела ситуацию до точки кипения. Страны-члены НАТО все-таки поняли, что им не нужен прямой конфликт с Россией, а ситуация действительно может этим закончиться", — заявил сенатор РФ.

По его словам, на Западе в основном "живут люди прагматичные, которые во всем ищут выгоду для себя". Именно поэтому, считает россиянин, сейчас западные страны якобы пытаются определить "рамки дозволенного" для Киева.

"Украина превратилась в обезьяну с гранатой, совершенно непредсказуемую и неуправляемую. Это подтверждает даже приезд Зеленского в Турцию. По факту президент страны просто сорвался, полетел в Турцию, куда его никто не звал, и где его никто не ждет. Он ведет себя как капризный ребенок", — заключил Муратов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин предложил Украине провести 15 мая прямые переговоры в Стамбуле. В ответ президент Владимир Зеленский предложил диктатору личную встречу. Но Путин в Стамбул не приехал, в отличие от президента Украины, а отправил туда делегацию самого низкого уровня. При этом, как сообщил пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков, на данный момент Путин не планирует поездку в Стамбул. Также он добавил, что пока нет никакой конкретики относительно возможной встречи Трампа и Путина. Кроме того, Мединский рассказал о наставлениях, которые получила российская делегация относительно переговоров.



