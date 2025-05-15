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Ткачик Олеся
В России прокомментировали информацию о том, что президента Владимира Зеленского не хотят приглашать на саммит НАТО в июне.
Украина НАТО
В частности, как заявил член Совета Федерации страны-агрессора Сергей Муратов, Владимиру Зеленскому якобы откровенно дают понять, что двери НАТО перед ним закрываются.
По его словам, на Западе в основном "живут люди прагматичные, которые во всем ищут выгоду для себя". Именно поэтому, считает россиянин, сейчас западные страны якобы пытаются определить "рамки дозволенного" для Киева.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин предложил Украине провести 15 мая прямые переговоры в Стамбуле. В ответ президент Владимир Зеленский предложил диктатору личную встречу. Но Путин в Стамбул не приехал, в отличие от президента Украины, а отправил туда делегацию самого низкого уровня. При этом, как сообщил пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков, на данный момент Путин не планирует поездку в Стамбул. Также он добавил, что пока нет никакой конкретики относительно возможной встречи Трампа и Путина. Кроме того, Мединский рассказал о наставлениях, которые получила российская делегация относительно переговоров.
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