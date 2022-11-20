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В России демонстративно начали задерживать отказников (ВИДЕО)

В России задерживают солдат, отказывающихся воевать против Украины

сегодня, 20:30
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Автор:

Лиля Воробьева

В РФ начали арестовывать солдат, отказывающихся ехать воевать на войну в Украине. Несколько видео уже появились в сети. Об этом также сообщает издание " Медуза ".

В России демонстративно начали задерживать отказников (ВИДЕО)

В РФ начали демонстративно задерживать отказников (фото из открытых источников)

По информации авторов материала, несколько российских Telegram-каналов опубликовали видео, где видно, как нескольких военных во время построения на плацу вызывают поочередно к следователю.

На видео также можно разобрать фамилии военных, в частности, речь идет о солдатах – Селиванов и Дегтярев.

Затем следователь публично сообщает о задержании солдат, ведь против них было возбуждено уголовное дело по факту неисполнения приказов. Следовательно, за это они могут получить наказание в виде лишения свободы сроком от двух до трех лет. А дальше конвой производит арест.

Российский адвокат Максим Гребенюк заявил, что никакой нужды в аресте военных на территории воинской части не было. Следовательно, такой жест носил "демонстративный характер" и был сделан "в науку другим".

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что украинская разведка раскрыла план российских спецслужб. Российские спецслужбы готовят серию провокаций на объектах критической инфраструктуры в Беларуси, в том числе и на Белорусской атомной электростанции. По данным ГУР на территории Беларуси должны произойти теракты в виде искусственно вызванных техногенных катастроф критической инфраструктуры страны. Серия терактов предположительно состоится вблизи границы Беларуси с Украиной и другими странами ЕС, в том числе и в Гродненской области, где расположена Белорусская АЭС. ГУР сообщает, что за этим планом и его реализацией стоят российские спецслужбы, а белорусские органы просто уведомлены об их деятельности.



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Источник: https://t.me/meduzalive/73773
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