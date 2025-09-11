В России детей учат убивать «хохл*в»: что показали по российскому телевидению

В России детей с детства учат ненавидеть и убивать украинцев. Это доказывает сюжет на пропагандистском телеканале "Россия 1", где рассказывают о милитаризации детей и каких-то военных занятиях для школьников.

Кадр из сюжета по российскому телевидению

Там же детей учат складывать и разбирать автомат. При этом один из школьников говорит, что его такому научил отец.

"Представь, что убиваешь хохл*в", – сказал отец-оккупант своему сыну. После чего парень решил, что пойдет по стопам отца.

"Это видео на "Россия 1" — еще одно подтверждение милитаризации детей в России и воспитание их в унижении украинцев. Так формируется целое поколение, воспитанное не в ценностях мира, а в ненависти и желании убивать. И именно эти дети через несколько лет могут оказаться на фронте против Украины", – отмечают в Центре стратегической коммуникации и информационной безопасности.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Министерство обороны России заявило, что подразделения группировки войск РФ "Восток" в результате активных наступательных действий оккупировали населенный пункт Сосновка Днепропетровской области.

Военнослужащий Сил обороны Украины с позывным "Мучной" подтвердил этот факт и сообщил, какой населенный пункт может стать следующим.

"Н.п Сосновка перешел под контроль противника, в селе был продемонстрирован ряд тряпок! Дальше я так понимаю следующим будет Орестополь, уже начала работать сильно вражеская авиация – продолжается подготовка для дальнейшего движения", – сообщил военный.