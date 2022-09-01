В России детей в садике наградили грамотами с украинским тризубом (ФОТО)

В дошкольном заведении города Чита, расположенном на территории РФ, его питомцам выдавали грамоты с украинским тризубом. Это рассмотрели только тогда, когда удивленные родители детей начали спрашивать об этом администрацию дошкольного учреждения.

Детям в российском садике выдали грамоты с украинским трезубцем (фото из открытых источников)

Как информирует местное медиа "Чита.ру", детский сад организовал конкурс "Мистер и Мисс лето-2022". 30 августа малышей было решено отметить, поэтому их просили одеть празднично. В дошкольном учреждении состоялось торжество, после которого грамоты получили малыши и их родители.

"Вечером нам выдали грамоты, а там посередине герб Украины, его прямо четко видно. Сначала мы не поняли, возмутились тем, что на грамоте непонятно какая дата и детская группа, а вечером родители подняли вопрос, мол, "люди, а вы вообще видели, что там герб Украины?" – говорят об этом родители.

После этого представители дошкольного учреждения начали обзванивать семьи победителей и просили сдавать эти награды обратно. Объяснили, что заменят эти награды и выдадут другие.

Как именно отличия, содержащие украинскую государственную символику, появились в дошкольном учреждении далекого российского города — неизвестно.

Шокированным родителям работники дошкольного учреждения объяснили, что, мол, бланк награды встретили в социальных сетях, и распечатали его на торжество.





Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в России заявили, что хотят победы в войне против Украины. Так представитель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что у России достаточно ресурсов для того, чтобы победно завершить войну в Украине.

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