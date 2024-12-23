В Октябрьском райкоме партии КПРФ в Иркутске России отметили 145-ю годовщину со дня рождения Сталина. Школьники, участвовавшие в мероприятии, прочли стихи о руководителе Советского Союза и представили его собственноручно написанные портреты. Об этом пишет ASTRA .

Рисунки Сталина

"Мы наблюдаем очень хорошую тенденцию. Молодое поколение начинает больше интересоваться своей историей, уважать Сталина. Несмотря на то, что у нас в государстве существует пропаганда против Сталина и антисоветская пропаганда, молодое поколение начинает потихоньку прозревать", — сказал комсомолец Никита Калинин, рассказывая о посвященных Сталину классных часах, которые комсомольцы провели в школах.

По его словам, для конкурса ребята подготовили около 40 рисунков.

Мероприятие организовало общество "Наш Сталин", задачами которого на его официальных страницах указаны "распространение достоверных и правдивых знаний о Сталине и его эпохе", "сбор и хранение сочинений Сталина", "участие в патриотическом и нравственном воспитании молодого поколения иркутян" и другие.

Напомним, портал "Комментарии" писал, как российский диктатор Владимир Путин заявил, что не начать вторжение в Украину в 2022 году было бы "преступлением относительно интересов РФ и ее народа". Ранее он заявлял, что войну с Украиной следует начать еще раньше. На вопрос кремлевского пропагандиста, когда, он ответил, что невозможно назвать точную дату.

"Во всяком случае, мы должны раньше сориентироваться и понять, что Минские соглашения наши оппоненты выполнять не собираются, что они просто водят нас за нос, вводят в заблуждение. А если они давали им возможность подготовиться к предстоящим боевым действиям, то рассчитывали на то, что они начнутся. Это означает, что они исходили из того, что будут боевые действия. А мы, понимая это, должны были действовать более решительно и вовремя, должны были готовиться к этому и выбрать нужный момент для того, чтобы их начинать, а не ждать момента, когда дальше невозможно было ничего не делать", — заявил Путин.