В России «экстремистов» раздевают до нитки: грабеж под видом закона

Приморский районный суд Санкт-Петербурга конфисковал в государственную собственность земельный участок и дом, принадлежавших теще телеведущего и экс-депутата Госдумы Александра Невзорова — Наталии Колесниковой.

Конфискация имущества: как в России борются с "экстремистами"

Прокуратура оспорила соглашение купли-продажи имущества, заключенное между супругой Невзоровой Лидией и Колесниковой. Суд признал договор недействительным, передав имущество в распоряжение Федерального агентства по управлению госимуществом.

Земельный участок и дом в поселке Лысый Нос стали центральным объектом внимания общественности после того, как власти начали системно изымать имущество, связанное с Невзоровыми. Этот процесс уже получил широкое название — "передача роскоши в госсобственность".

Договор купли-продажи был заключен 8 августа 2023 г., но прокуратура заявила о фиктивности соглашения. Как следствие, право собственности Колесниковой приостановлено, а недвижимость передана государству.

В Петроградском районном суде продолжается еще одно рассмотрение: прокуратура оспаривает соглашение по продаже квартиры на улице Ленина в Санкт-Петербурге, которая также была передана Колесниковой. В настоящее время квартира арестована, и власть добивается ее передачи в собственность государства.

Это уже не первый случай конфискации недвижимости, связанной с Невзоровыми. В июле суд признал экс-депутата и его супругу Лидию "экстремистским объединением". На этой почве были изъяты три земельных участка, жилой дом, здание, автомобиль Hyundai и 25% акций компании "Питер-Технопроект – Новые ресурсы".

Ранее "Комментарии" писали, что сын Таисии Повалий, Денис, публично выразил свое недовольство из-за конфискации имущества матери после решения Высшего антикоррупционного суда. В своем обращении он назвал такое решение "советскими методами" и заявил, что не согласен с изъятием имущества из-за политических взглядов.