В России энергетический коллапс: жители одной из областей больше недели остаются без света и воды

Россия пытается уничтожить энергосистему Украины, при этом в некоторых ее регионах люди остаются без света и воды. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию российского издания Mash.

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Энергетический коллапс произошел из-за сильного снегопада в Тверской области. Местные жители уже восьмой день остаются без электричества, воды и бензина для генераторов.

Сообщается, что регион засыпало снегом на прошлой неделе, а проблемы жителей до сих пор не решены. По словам властей, администрация Калининского округа не справляется своими силами и будет просить помощи у губернатора. Власти не успевают ремонтировать заснеженные электросети, из-за чего в 306 деревнях перебои со светом. А в этих населенных пунктах много многодетных семей и инвалидов.

В настоящее время без света остаются более 10 тысяч человек. В Чуприяновке все починят не раньше 3 декабря — жить в темноте придется еще неделю.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России начинаются шахтерские забастовки.

В ЦПД отметили, что работники Кузбасской угольной шахты "Инская", которые более 4 месяцев не получают заработную плату, заявили о забастовке. Горняки настроены бастовать до выплаты задолженностей. Отмечается, что в октябре работники "Инской" уже объявляли голодовку из-за невыплаты зарплаты. Тогда руководство пообещало выплатить задолженность, но не выполнило свое обещание. С ноября шахтеров начали увольнять с работы, а долг перед работниками достиг 46 млн рублей.

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