В России еще один самолет долетался: детали от ГУР

В ночь на 26 июля на военном аэродроме "Армавир" в Краснодарском крае России уничтожен учебно-боевой истребитель Су-27УБ. Об этом сообщает Главное управление разведки.

СУ-27УБ. Фото: из открытых источников

"На России в Армавире уничтожен самолет СУ-27УБ", — заявили в ГУР.

По их данным, в ночь с 25 на 26 июля на аэродроме "Армавир" краснодарского края загорелся учебно-боевой истребитель вооруженных сил РФ СУ-27УБ.

В то же время, по информации местных жителей, связь в населенных пунктах вблизи аэродрома – отсутствует.

Аэродром "Армавир" и самолеты на нем используются преимущественно для обучения курсантов краснодарского авиационного училища.

"Сопротивление кремлевскому режиму внутри России — растет", — добавили в разведке.

Стоит отметить, что Су-27 – это советский всепогодный сверхзвуковой тяжелый истребитель четвертого поколения. Самолет создан для завоевания превосходства в воздухе, однако также применяется для ракетно-бомбовых ударов по наземным целям.

Су-27 способен нести тактические ядерные боеприпасы. Этот самолет является одним из основных боевых самолетов ВВС России.

Его модификации находятся на вооружении в странах СНГ, а также в Индии, Китае и других государствах. На базе Су-27 создан ряд модификаций, среди которых: учебно-боевой Су-27УБ, палубный истребитель Су-33, учебно-боевой вариант Су-33УБ, многоцелевые истребители Су-30, Су-27М, Су-35, фронтовой бомбардировщик Су-34 и другие.

По состоянию на 2019 год самолеты серии Су-27/30 занимали третье место в мире по численности среди боевых самолетов и были самыми распространенными среди всех российских боевых самолетов.

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