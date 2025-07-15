Минэнерго РФ официально подтвердило глубокий кризис в угольной промышленности. Только за последние месяцы количество остановленных или закрытых угольных предприятий возросло до 51 — в апреле их было 27. К примеру, в начале июня производство приостановила шахта "Спиридоновская" в Кузбассе, которая обеспечивала работой около 900 человек. В общей сложности тысячи работников в этой сфере в РФ остались без работы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.

В России глубокий кризис: официально подтверждено, какая промышленность страдает

"Кризис в угольной отрасли — одной из ключевых для экономики России — свидетельствует о глубоких системных проблемах. Основная причина падения — потеря внешних рынков, прежде европейских, из-за международных санкций и логистических ограничений. В условиях избытка предложения на мировом рынке российский уголь стал убыточным ", – отмечают в ЦПД.

Отмечается, что, несмотря на громкие обещания Путина о "стабилизации ситуации в кратчайшие сроки", озвученные еще в декабре 2023 года, никаких положительных изменений не произошло.

Пока кремль ведет захватническую войну против Украины, деградация базовых секторов экономики РФ неизбежна и будет только углубляться, добавляют в ЦПД.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на совместной встрече с президентом США Дональдом Трампом и журналистами заявил, что россияне отправили на стамбульские переговоры не дипломата, а учителя истории.

"Путин не направил серьезных людей на переговоры. Я помню, как вы вместе с Марко Рубио и Стивом Уиткоффом смогли запустить эти переговоры в Стамбуле. Помню, я сам был в Турции по делам НАТО в мае, и мы действительно оказывали давление на украинцев, чтобы они отправили серьезную делегацию в Стамбул. И они это сделали. Но потом россияне пришли с неким историком, начавшим объяснять историю России с 1250 года", – заявил Рютте.

Представительница МИД РФ Мария Захарова в очередной раз начала биться в истерике и сыпать ответными оскорблениями.