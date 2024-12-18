В России горит самый большой православный монастырь (ВИДЕО)

Пожар в Троице-Сергиевой лавре (фото из открытых источников)

В среду, 18 декабря, в Сергиевом Посаде Московской области вспыхнула колокольня Троице-Сергиевой лавры.

Об этом сообщили российские Telegram-каналы. Согласно предварительным данным, пожар начался из-за проблем с электропроводкой в межэтажном перекрытии первого яруса колокольни. Информация о погибших или пострадавших пока отсутствует.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС России и полицейские. Пламя охватило площадь более 10 квадратных метров.

Впоследствии стало известно, что пожар удалось локализовать и потушить. Для его ликвидации было привлечено 25 сотрудников МЧС и 5 единиц техники.

Троице-Сергиева лавра является крупнейшим монастырем Русской православной церкви. Основанный в 1337 году Сергием Радонежским, этот монастырь стал свидетелем многочисленных исторических событий — от Смутного времени (1598-1613 годов) до борьбы за престол между Петром I и его сестрой царевной Софьей.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России в результате столкновения поездов сошли в путей пассажирские вагоны. Инцидент произошел в Кандалакшском районе — грузовой поезд столкнулся с пассажирским №11 Мурманск — Санкт-Петербург. В поезде находилось 326 человек.

Сперва сообщало российское СМИ ТАСС, о сходе с рельсов по меньшей мере трех вагонов пассажирского поезда и грузовые вагоны. Позже сообщили о сходе восьми вагонов, без уточнения каких именно. Движение поездов на железнодорожном участке в Мурманской области после ЧП остановили. Для ликвидации последствий аварии направили восстановительные поезда со станций Кандалакша и Ким; По предварительным данным, причиной аварии стала неисправность грузового поезда.

Российское издание сообщило, что пострадали при столкновении поездов в Мурманской области 14 человек. Среди десяти госпитализированных семеро в состоянии средней тяжести. Среди пострадавших есть ребенок, состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое.