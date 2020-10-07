В России горит склад боеприпасов (ВИДЕО)

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Таисия Ерохина
В России под
Рязанью загорелся склад боеприпасов, из-за чего начались взрывы. Об этом передает "Интерфакс".
Сообщается, что пожар
охватил бывший полигон. Там взрываются неразорвавшиеся боеприпасы. Информации о
пострадавших на данный момент нет.
Однако из-за
взрывов пришлось эвакуировать небольшой поселок Кузьминка, находящийся в 3 км
от полигона. Там проживает 25 человек.
Как пояснили в пресс-службе
Западного военного округа, на территории расположенного в лесу склада
боеприпасов ЗВО в районе поселка Желтухино Рязанской области загорелось трава. Из-за
сильного ветра огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских
боеприпасов.
Пожарные приступили к ликвидации огня, но остановить возгорание не удалось. Все еще наблюдаются
отдельные взрывы боеприпасов. Отмечается, что жертв нет, как и угрозы
близлежащим населенным пунктам.
В Сети
опубликовали видео с места ЧП.
Ранее сообщалось,
что в ходе масштабных пожаров в Луганской области огонь приблизился к
электроподстанциям, слышны
взрывы. Сотрудники ГСЧС оценивают площадь возгорания в 20 тыс. гектаров.
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