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В России горит склад боеприпасов (ВИДЕО)

В Сети появилось видео с места ЧП

сегодня, 16:01
Автор:

Таисия Ерохина

В России под Рязанью загорелся склад боеприпасов, из-за чего начались взрывы. Об этом передает "Интерфакс".

В России горит склад боеприпасов (ВИДЕО)

Сообщается, что пожар охватил бывший полигон. Там взрываются неразорвавшиеся боеприпасы. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Однако из-за взрывов пришлось эвакуировать небольшой поселок Кузьминка, находящийся в 3 км от полигона. Там проживает 25 человек.

Как пояснили в пресс-службе Западного военного округа, на территории расположенного в лесу склада боеприпасов ЗВО в районе поселка Желтухино Рязанской области загорелось трава. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов.

Пожарные приступили к ликвидации огня, но остановить возгорание не удалось. Все еще наблюдаются отдельные взрывы боеприпасов. Отмечается, что жертв нет, как и угрозы близлежащим населенным пунктам.

В Сети опубликовали видео с места ЧП.

Ранее сообщалось, что в ходе масштабных пожаров в Луганской области огонь приблизился к электроподстанциям, слышны взрывы. Сотрудники ГСЧС оценивают площадь возгорания в 20 тыс. гектаров.


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