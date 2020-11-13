В России горит завод - пожару присвоен третий уровень опасности

В России снова крупный пожар. На этот раз в Санкт-Петербурге. Стало известно, что загорелось здание бывшего электромеханического завода. Площадь пожара на предприятии составила 1200 квадратных метров. На данный момент стихии присвоен третий уровень опасности. Сообщается, что на месте происшествия работает команда из более чем ста сотрудников службы МЧС, к тушению привлечено более тридцати единиц специальной пожарной техники. О жертвах на данный момент информации нет, но известно, что из очага возгорания были эвакуированы люди. О причинах возникновения огня пока ничего не известно.





Напомним, вчера в Рязани произошло крупное возгорание в одном из торгово-развлекательных центров "М5 Молл", который находится на северо-запад от центра города. Очевидцы пожара опубликовали видео происшествия в соцсетях. На место происшествия прибыли спасатели – более десятка техники. Вскоре пожар был ликвидирован. По данным управления МЧС жертв и пострадавших среди посетителей и персонала торгового центра нет. Причину возгорания еще предстоит установить.





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