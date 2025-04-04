В РФ закрываются крупные предприятия из-за экономических проблем. Ситуация усугубляется во всех сферах. К примеру, сложные времена переживает автомобильная промышленность.

Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что российский автогигант "АвтоВАЗ" тайно готовится к приостановке работы своего завода в Тольятти – крупнейший автомобильный завод в России. Причина – обвал продаж. По данным российских медиа, как пишет ЦПД, сотрудников уже предупредили об "отпуске" в мае.

"АвтоВАЗ" долгое время безуспешно пытается сдержать падение основных экономических показателей. В марте продажи Lada обвалились на 33%, склады компании переполнены готовой продукцией. Руководство предприятия объясняет проблемы подорожанием кредитов и надеется на государственную поддержку”, — говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.

Отмечается, что у других российских автопроизводителей тоже плохие времена. Автомобильная промышленность РФ из-за войны и санкции продолжает приходить в упадок. При этом Кремль игнорирует "сигналы бедствия" от бизнеса и продолжает вливать ресурсы в продолжение войны. Такими действиями Кремль ведет Россию к экономическому кризису.

Напомним, что Россия, как писал портал "Комментарии", проводит масштабную подготовку к "большой победе" — в Кремле хотят с размахом отметить 9 мая. Однако под подготовкой к годовщине победы Кремль решил привлечь еще больше молодых людей в армию, а в Крыму начали воспитывать будущих командиров ВС РФ.

В Центре противодействия дезинформации отметили, что власти РФ, спекулируя на памяти о Второй мировой войне, пытаются привлечь больше молодежи в армию.



