В России грубо прокомментировали решение Дании о миротворцах для Украины

В России не замедлили ответить на заявление Дании относительно миротворцев для Украины. Так Мария Захарова в своей традиционной и пренебрежительной манере ответила главе МИД Дании, который заявил о готовности отправить войска на Украину.

Мария Захарова (фото из открытых источников)

Так, спикер главного дипломатического ведомства России вспомнила Дания ситуацию вокруг Гренландии.

"Дико извиняюсь: а Гренландию кто будет охранять? Наверное, беженцы из Украины, наехавшие в Данию",- заявила она.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Дания готова отправить миротворцев в Украину . Дания может стать одной из первых европейских стран, которая присоединится к возможной миротворческой миссии в Украине. Министр иностранных дел Ларс Люкке Расмуссен заявил, что парламент страны "в принципе" одобрил отправку датских военных, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Киевом и Москвой. По его словам, Европа должна продемонстрировать четкую позицию как в отношении Кремля, так и в отношении союзников в Вашингтоне.

Несмотря на то, что конкретных планов отправки военных пока нет, датское правительство уже рассматривает варианты возможного участия в миротворческой миссии. Завтра начальник Генерального штаба Дании Михаэль Хильдгаард примет участие в международной встрече военных руководителей в Париже, инициированной президентом Франции Эммануэлем Макроном. Ожидается, что там будут обсуждаться потенциальные шаги для стабилизации ситуации в Украине.

По словам министра обороны Дании Троэльса Лунда Поульсена, НАТО не будет принимать непосредственное участие в такой миссии, однако отдельные европейские страны могут предоставить свои гарантии Украине. Министры также отмечают, что какая-либо миротворческая инициатива не должна ослабить безопасность Балтийского региона.





