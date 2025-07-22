В России грядут массовые сокращения работников: какая причина

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Кравцев Сергей
В Российской Федерации в этом году в разы возросло количество компаний, которые намерены пойти на сокращение работников. Только за полгода их количество увеличилось вдвое. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Центра противодействия дезинформации (ЦПД).
Сокращения работников в РФ. Фото: из открытых источников
Наиболее острая ситуация наблюдается в сферах: добычи полезных ископаемых; машиностроения; фармацевтики.
Как пишет ЦПД, эти тенденции, являются свидетельством нарастания кризисных явлений в экономике России, а также неудачных попыток Кремля стабилизировать ситуацию.
Читайте также на портале "Комментарии" — руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко рассказал, что 22 июля дроны атаковали "Новокуйбышевскую нефтехимическую компанию" в Самарской области России. Это предприятие входит в производственную цепь российского ВПК.
22 июля под ударами беспилотников оказалась "Новокуйбышевская нефтехимическая компания" России, имеющая объем переработки около 1 млн тонн в год.
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