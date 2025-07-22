В России грядут массовые сокращения работников: какая причина

В Российской Федерации в этом году в разы возросло количество компаний, которые намерены пойти на сокращение работников. Только за полгода их количество увеличилось вдвое. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Центра противодействия дезинформации (ЦПД).

Сокращения работников в РФ. Фото: из открытых источников

Наиболее острая ситуация наблюдается в сферах: добычи полезных ископаемых; машиностроения; фармацевтики.

"В то же время в стране фиксируется заметное снижение количества компаний, которые планируют повышать зарплаты. Работников все чаще переводят на неполную занятость или отправляют в вынужденные отпуска", — добавляет Центр противодействия дезинформации.

Как пишет ЦПД, эти тенденции, являются свидетельством нарастания кризисных явлений в экономике России, а также неудачных попыток Кремля стабилизировать ситуацию.

"Несмотря на "победную" риторику ru-пропаганды, экономика РФ явно не справляется с санкциями, изоляцией и нагрузкой, вызванной полномасштабной войной против Украины", — добавляет ЦПД.

Читайте также на портале "Комментарии" — руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко рассказал, что 22 июля дроны атаковали "Новокуйбышевскую нефтехимическую компанию" в Самарской области России. Это предприятие входит в производственную цепь российского ВПК.

22 июля под ударами беспилотников оказалась "Новокуйбышевская нефтехимическая компания" России, имеющая объем переработки около 1 млн тонн в год.

"Была атакована Новокуйбышевская нефтехимическая компания — одно из крупнейших предприятий России в сфере газопереработки и нефтехимии, входящее в производственную цепь ВПК", — сообщил Коваленко.

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