logo

BTC/USD

118037

ETH/USD

3687.46

USD/UAH

41.82

EUR/UAH

48.79

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В России грядут массовые сокращения работников: какая причина
commentss НОВОСТИ Все новости

В России грядут массовые сокращения работников: какая причина

По информации ЦПД, россиян все чаще переводят на неполную занятость или отправляют в вынужденные отпуска

22 июля 2025, 10:39
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Российской Федерации в этом году в разы возросло количество компаний, которые намерены пойти на сокращение работников. Только за полгода их количество увеличилось вдвое. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Центра противодействия дезинформации (ЦПД).

В России грядут массовые сокращения работников: какая причина

Сокращения работников в РФ. Фото: из открытых источников

Наиболее острая ситуация наблюдается в сферах: добычи полезных ископаемых; машиностроения; фармацевтики.

"В то же время в стране фиксируется заметное снижение количества компаний, которые планируют повышать зарплаты. Работников все чаще переводят на неполную занятость или отправляют в вынужденные отпуска", — добавляет Центр противодействия дезинформации.

Как пишет ЦПД, эти тенденции, являются свидетельством нарастания кризисных явлений в экономике России, а также неудачных попыток Кремля стабилизировать ситуацию.

"Несмотря на "победную" риторику ru-пропаганды, экономика РФ явно не справляется с санкциями, изоляцией и нагрузкой, вызванной полномасштабной войной против Украины", — добавляет ЦПД.

Читайте также на портале "Комментарии" — руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко рассказал, что 22 июля дроны атаковали "Новокуйбышевскую нефтехимическую компанию" в Самарской области России. Это предприятие входит в производственную цепь российского ВПК.

22 июля под ударами беспилотников оказалась "Новокуйбышевская нефтехимическая компания" России, имеющая объем переработки около 1 млн тонн в год.

"Была атакована Новокуйбышевская нефтехимическая компания — одно из крупнейших предприятий России в сфере газопереработки и нефтехимии, входящее в производственную цепь ВПК", — сообщил Коваленко.

Также издание "Комментарии" сообщало – санкции ЕС против РФ начали действовать: индийские НПЗ срочно меняют работу.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/15019
Теги:

Новости

Все новости