В России хотят создать комиссию для "сохранения СССР": на что Москве это безумие

Главный российский коммунист Зюганов все еще мечтает восстановить СССР и предложил создать комиссию по реализации документа "по вопросу сохранения СССР". Ведь у Кремля скрытый мотив относительно войны в Украине, которую начал Кремль. О новой безумной идее ручных коммунистов пишут "РИА Новости"

Восстановление СССР в РФ (фото из открытых источников)

Именно для этого он нашел документ, якобы доказывающий нарушения и фальсификации во время распада СССР.

"Лидер КПРФ напомнил, что Дума 15 марта 1996-го приняла постановление "О юридической силе для Российской Федерации – России результатов референдума СССР 17 марта 1991 года по вопросу о сохранении Союза ССР". В постановлении указано, что "должностные лица РСФСР, которые подготовили решение подписали волеизъявление народов России о сохранении СССР, выраженное на референдуме 17 марта 1991-го",- пишут пропагандисты.

Также Зюганов считает, что также следует признать утратившим силу постановление Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 1991-го "О денонсации Договора об образовании СССР".

"Если рассматривать достоверность этого документа, то конфликт между Россией и Украиной – это внутренний конфликт",- заявил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Путина сделали странное заявление, что СССР по-прежнему существует. Советник российского диктатора Владимира Путина Антон Кобяков заявил, что Советский Союз до сих пор существует. По его словам из-за этой "юридической ошибки" война России против Украины – это "внутренние процессы" СССР.

Антон Кобяков выступил на Петербургском международном юридическом форуме, где высказал свои мысли о якобы существовании Советского Союза. По его словам, СССР был распущен не тем же органом, который его создал в 1922 году, поэтому создание новых стран на его месте было ошибочным. Таким образом, по словам помощника Путина, СССР якобы юридически существует до сих пор.