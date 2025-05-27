В России хотят создать комиссию для "сохранения СССР": на что Москве это безумие

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Лиля Воробьева
Главный российский коммунист Зюганов все еще мечтает восстановить СССР и предложил создать комиссию по реализации документа "по вопросу сохранения СССР". Ведь у Кремля скрытый мотив относительно войны в Украине, которую начал Кремль. О новой безумной идее ручных коммунистов пишут "РИА Новости"
Восстановление СССР в РФ (фото из открытых источников)
Именно для этого он нашел документ, якобы доказывающий нарушения и фальсификации во время распада СССР.
Также Зюганов считает, что также следует признать утратившим силу постановление Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 1991-го "О денонсации Договора об образовании СССР".
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Путина сделали странное заявление, что СССР по-прежнему существует. Советник российского диктатора Владимира Путина Антон Кобяков заявил, что Советский Союз до сих пор существует. По его словам из-за этой "юридической ошибки" война России против Украины – это "внутренние процессы" СССР.Антон Кобяков выступил на Петербургском международном юридическом форуме, где высказал свои мысли о якобы существовании Советского Союза. По его словам, СССР был распущен не тем же органом, который его создал в 1922 году, поэтому создание новых стран на его месте было ошибочным. Таким образом, по словам помощника Путина, СССР якобы юридически существует до сих пор.
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