В России хотят создать свои аналоги Instagram и McDonald's: что известно

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Лиля Воробьева
После введения жестких санкций против России из страны уходят мировые компании и бренды. Для того, чтобы рядовые россияне не узнали, что творится на самом деле в стране, даже запретили популярные социальные сети, в том числе, и Instagram. Чтобы хоть как-то снизить нарастающий в России градус общественного недовольства, кремлевские власти прибегают к смешным шагам — созданию своих аналогов Instagram и McDonald's. Что из этого получится, рассказали в Facebook украинские эксперты Виктория Пташник и Ярослав Железняк.
В Украине уже отреагировали на такой замысел (фото из открытых источников)
Украинский политик Ярослав Железняк потролил название будущей "соцсети".
"Вместо Instagram на России запускают свой аналог. "Россграм". "Планируется, что с 28 марта соцсеть откроется для топ-блоггеров, а с апреля — для всех остальных." Россграм! А чего сразу не "СоюзФотоСнаб"??? "Стограмм"! И туда каждый топ-блогер может выложить фото из переработанного из Макдонольдса общепита, отдыха на Урале или по езде Лады Приора",- написал политик.
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