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В России хотят создать свои аналоги Instagram и McDonald's: что известно

В Украине посмеялись над таким замыслом России

сегодня, 20:50
Автор:

Лиля Воробьева
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После введения жестких санкций против России из страны уходят мировые компании и бренды. Для того, чтобы рядовые россияне не узнали, что творится на самом деле в стране, даже запретили популярные социальные сети, в том числе, и Instagram. Чтобы хоть как-то снизить нарастающий в России градус общественного недовольства, кремлевские власти прибегают к смешным шагам — созданию своих аналогов Instagram и McDonald's. Что из этого получится, рассказали в   Facebook   украинские эксперты Виктория Пташник и Ярослав Железняк.

В России хотят создать свои аналоги Instagram и McDonald's: что известно

В Украине уже отреагировали на такой замысел (фото из открытых источников)

Украинский политик Ярослав Железняк потролил название будущей "соцсети".

В России хотят создать свои аналоги Instagram и McDonald's: что известно - фото 2

"Вместо Instagram на России запускают свой аналог. "Россграм". "Планируется, что с 28 марта соцсеть откроется для топ-блоггеров, а с апреля — для всех остальных." Россграм! А чего сразу не "СоюзФотоСнаб"??? "Стограмм"! И туда каждый топ-блогер может выложить фото из переработанного из Макдонольдса общепита, отдыха на Урале или по езде Лады Приора",- написал политик.

Виктория Пташник считает, что так "немытая Россия" готовится заменить все своим производством, пока мировые компании уходят из РФ. Именно так она отреагировала на сообщение о том, что в России создадут свой McDonald's .
В России хотят создать свои аналоги Instagram и McDonald's: что известно - фото 3
"Россияне подали на регистрацию супер новую торговую марку, под которой будут созданы многочисленные рабочие места, а очереди патриотов будут выстроиться, чтобы съесть свой родной фирменный бургер "Дядя Ваня". Ну с креативом у них, как и с мозгом, все равно, как видите. Какой креатив — такова и продукция будет. Свой Макдональдс будет производить беляши",- подытожила политик.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что США ввели новые санкции против России.


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Источник: https://www.facebook.com/photo/?fbid=10223960477254003&set=a.4998236707913
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