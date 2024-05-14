logo

BTC/USD

61668.46

ETH/USD

2897.09

LTC/USD

79.15

USD/UAH

40.00

EUR/UAH

43.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В России хотят существенно увеличить количество полицейских
commentss НОВОСТИ Все новости

В России хотят существенно увеличить количество полицейских

Глава МВД России заявил о необходимости нанять 152 тысячи полицейских

14 мая 2024, 23:42
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил, что для полного укомплектования штата полиции нужно набрать 152 тысячи человек.

В России хотят существенно увеличить количество полицейских

В РФ не хватает полицейских. Фото из открытых источников

Российский министр посетовал, что главной причиной дефицита полицейских является низкая заработная плата.

По его словам, в Москве недостаток участковых сейчас составляет 75%, что говорит о том, что "один сотрудник органов внутренних дел работает за четырех".

Как известно, Россия является лидером по количеству полицейских на душу населения. В прошлом году на 100 тысяч россиян приходилось 643 сотрудника МВД. Для сравнения в Китае, Индии и США аналогичный показатель составляет 120, 128 и 256 полицейских соответственно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Чехии Петр Павел заявил, что Европа находится в начале длительной конфронтации с Россией. "Если мы этого не сделаем, это может привести к значительным осложнениям в будущем. Москва хочет восстановить имперское величие Советского Союза, включая его сферу влияния, о чем Россия говорит открыто. Мы должны готовиться к тому, что РФ не будет мирным партнером. Когда Россия действует против наших интересов, мы должны противостоять ей. В противном случае наш образ жизни и наши ценности окажутся под угрозой", – заявил Петр Павел.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина к середине лета получит достаточное количество оружия от международных партнеров, что позволит ему реально изменить ситуацию на фронте, считает полковник запаса, военный эксперт Петр Черник. Военный эксперт подчеркнул, что на 95% обеспечение захватчиков вооружением на оккупированной украинской территории осуществляется через железную дорогу.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/moscowtimes_ru/22211
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости