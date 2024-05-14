Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил, что для полного укомплектования штата полиции нужно набрать 152 тысячи человек.

В РФ не хватает полицейских. Фото из открытых источников

Российский министр посетовал, что главной причиной дефицита полицейских является низкая заработная плата.

По его словам, в Москве недостаток участковых сейчас составляет 75%, что говорит о том, что "один сотрудник органов внутренних дел работает за четырех".

Как известно, Россия является лидером по количеству полицейских на душу населения. В прошлом году на 100 тысяч россиян приходилось 643 сотрудника МВД. Для сравнения в Китае, Индии и США аналогичный показатель составляет 120, 128 и 256 полицейских соответственно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Чехии Петр Павел заявил, что Европа находится в начале длительной конфронтации с Россией. "Если мы этого не сделаем, это может привести к значительным осложнениям в будущем. Москва хочет восстановить имперское величие Советского Союза, включая его сферу влияния, о чем Россия говорит открыто. Мы должны готовиться к тому, что РФ не будет мирным партнером. Когда Россия действует против наших интересов, мы должны противостоять ей. В противном случае наш образ жизни и наши ценности окажутся под угрозой", – заявил Петр Павел.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина к середине лета получит достаточное количество оружия от международных партнеров, что позволит ему реально изменить ситуацию на фронте, считает полковник запаса, военный эксперт Петр Черник. Военный эксперт подчеркнул, что на 95% обеспечение захватчиков вооружением на оккупированной украинской территории осуществляется через железную дорогу.