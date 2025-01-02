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В России хотят запретить астрологов: какая причина

В Госдуме РФ пригрозили запретить предсказание астрологов и гадалок в медиа

сегодня, 22:50
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Марьян Ощановский

Российским средствам массовой информации необходимо запретить транслировать предсказания астрологов и гадалок, заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышев.

В России хотят запретить астрологов: какая причина

В РФ планируют запретить астрологов. Фото из открытых источников

"В Египте национальная организация телерадиовещания запретила государственным телеканалам и радиостанциям приглашать астрологов, гадалок и других "экспертов" псевдонаучной сферы. Россия также может перенять этот подход", – сказал Борис Чернышев.

По словам политика, в новогодние каникулы эфиры телеканалов и радиостанций и печатные СМИ заполняются выступлениями магов, астрологов, гадалок, шаманов и других предсказателей.

"Такие материалы часто преподносят как развлекательный или нейтральный контент. Но по сути они эксплуатируют невежество отдельных граждан и формируют толерантность к мошенничеству и способствуют распространению псевдонауки", — отметил он.

Политик призвал бороться с экстрасенсами и дать их деятельности правовую оценку.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому заключенные, подписавшие контракт с российским министерством обороны, не будут получать единовременные выплаты. "Определить, что единовременные денежные выплаты не производятся гражданам Российской Федерации, которые на день заключения контракта о прохождении военной службы в ВС РФ отбывали наказание в виде лишения свободы", — говорится в постановлении правительства РФ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики полностью оккупировали поселок Шевченко, который находится севернее города Курахово в Покровском районе, сообщил военнослужащий с позывным "Мучной". По словам военного, также продолжаются бои за Кураховскую ТЭС. Он отметил, что россияне уже перерезали логистические пути в ТЭС и Трубный завод. Противник продвигается к югу от города и пытается зайти в тыл Янтарном.



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Источник: https://ria.ru/20250102/gosduma-1992281151.html
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